Політика

Сенат Франції визнав Голодомор геноцидом українського народу

17 Травня 2023 20:44
20
читать на русском →
голодомор

Сенат Франції 327-ма голосами “за” та 16 – “проти” визнав Голодомор геноцидом українського народу.

На рішення французького парламенту відреагував президент України Володимир Зеленський.

“Вітаю історичне рішення Сенату Франції щодо визнання Голодомору 1932-1933 рр. геноцидом Українського народу. Вдячний усім сенаторам, які ініціювали й підтримали резолюцію. Черговий важливий крок на шляху до відновлення історичної справедливості та увічнення пам‘яті мільйонів закатованих голодом українців”, – написав Зеленський у Twitter.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
17 Травня 2023 17:33
68

Ердоган заявив, що зернову угоду продовжать на 2 місяці
17 Травня 2023 21:45
112

Розробники російських гіперзвукових ракет заарештовані
17 Травня 2023 20:44
20

Сенат Франції визнав Голодомор геноцидом українського народу
17 Травня 2023 19:01
133

Кулеба пояснив представнику Китая принципи справедливого миру
17 Травня 2023 18:41
59

Запеклі бої точаться на Бахмутському та Мар’їнському напрямках – Генштаб
Останні новини
усі новини

Думки

Мартін БРЕСТ

Он умрёт сегодня
Сергій ПРИТУЛА

Сьогодні вночі ми могли не прокинутись
Александр КИРШ

Как наши союзники мешают нам побеждать врага
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Весенний авитаминоз…
Александр КИРШ

Харьков: не первый, но и не второй
Александр КИРШ

Наши “этнические русские”, или Защита Каспарова
усі думки