Сенат Франції визнав Голодомор геноцидом українського народу

Сенат Франції 327-ма голосами “за” та 16 – “проти” визнав Голодомор геноцидом українського народу.

На рішення французького парламенту відреагував президент України Володимир Зеленський.

“Вітаю історичне рішення Сенату Франції щодо визнання Голодомору 1932-1933 рр. геноцидом Українського народу. Вдячний усім сенаторам, які ініціювали й підтримали резолюцію. Черговий важливий крок на шляху до відновлення історичної справедливості та увічнення пам‘яті мільйонів закатованих голодом українців”, – написав Зеленський у Twitter.

Вітаю історичне рішення 🇫🇷 Сенату щодо визнання Голодомору 1932-1933 рр. геноцидом 🇺🇦 народу. Вдячний усім сенаторам, які ініціювали й підтримали резолюцію. Черговий важливий крок на шляху до відновлення історичної справедливості та увічнення пам‘яті мільйонів закатованих голодом… pic.twitter.com/R2ww1Yqv1Z — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 17, 2023