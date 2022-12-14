Політика

Сенат Чехії визнав Голодомор геноцидом українців

14 Грудня 2022 21:55
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голодомор

Президент України Володимир Зеленський подякував чеським депутатам за визнання Голодомору геноцидом українського народу.

«Вітаю рішення Сенату Чехії про визнання Голодомору геноцидом українців. Вдячний чеським друзям за утвердження правди та відновлення історичної справедливості», – написав він у твіттері.

За його словами, покарання за всі минулі та сучасні злочини Росії неминуче.


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