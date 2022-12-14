Сенат Чехії визнав Голодомор геноцидом українців

Президент України Володимир Зеленський подякував чеським депутатам за визнання Голодомору геноцидом українського народу.

«Вітаю рішення Сенату Чехії про визнання Голодомору геноцидом українців. Вдячний чеським друзям за утвердження правди та відновлення історичної справедливості», – написав він у твіттері.

За його словами, покарання за всі минулі та сучасні злочини Росії неминуче.

Вітаю рішення Сенату Чехії @SenatCZ про визнання Голодомору геноцидом українців. Вдячний чеським друзям за утвердження правди та відновлення історичної справедливості. Покарання за всі минулі та сучасні злочини Росії неминуче. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 14, 2022