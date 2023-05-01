Техно

ЗСУ застосовують американські ракети Zuni

1 Травня 2023 14:12
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зброя

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук показав фото штурмовика Су-25 озброєного американськими ракетами “повітря-земля” Zuni.

На знімку ракети підписані українською мовою: “За діточок Умані та уманьчан”, що може свідчити про те, що українська бойова авіація уже застосовує проти окупантів американські ракети.

Ці авіаційні ракети призначені для ураження наземних цілей, фортифікаційних споруд, інших об’єктів та колон ворожої техніки на марші.

У січні США включили до одного з пакетів військової допомоги Україні 4000 авіаційних некерованих ракет Zuni.


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