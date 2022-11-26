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Зараз наш пріоритет – західні ППО та літаки F-15 і F-16, – Повітряні сили

26 Листопада 2022 14:45
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зброя

Українські Збройні сили змогли б дуже швидко звільнити тимчасово окуповані території завдяки американським винищувачам F-15 та F-16, які мають країни НАТО. Україна дуже потребує таких літаків.

Про це в ефірі національного телемарафону  розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат

Він зауважив, що поки ж основою системи нашої протиповітряної оборони залишаються радянські зенітно-ракетні комплекси.

“Без технологічних літаків, які сьогодні є в країнах НАТО, особливо широкого спектру озброєння, які мають такі літаки як F-15 і F-16, буде дуже важко. Очікувано, їх хотілося б мати на озброєнні у Повітряних силах. Цей спектр озброєння дозволить дуже швидко реалізувати всі наші мрії, а саме – звільнення наших окупованих територій”, – пояснив він.

За його словами, діалог щодо поставок таких літаків між Україною та західними партнерами на дипломатичному й військовому рівні триває.

Водночас, окрім винищувачів, наша країна також потребує дуже багато комплексів протиповітряної оборони. Вони допоможуть оновити систему української ППО, основою якої сьогодні залишаються радянські зенітні ракетні комплекси “Бук-М1” та С-300.

“NASAMS і IRIS-T, які дуже ефективно працюють на лінії вогню, тобто прикривають повітряний простір, є, на жаль, в обмеженій кількості – лише одна установка IRIS-T, дві батареї NASAMS на сьогодні”, – пояснив Ігнат.


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