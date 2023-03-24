Техно

Уряд дав старт масовому виробництву дронів в Україні, – Федоров

24 Березня 2023 18:33
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Армія дронів

“Історичне рішення, яке може пришвидшити нашу перемогу та розвинути ринок БПЛА в Україні.”

Так прокоментував віце-прем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров ухвалену Кабміном постанову, яка значно прискорить створення та постачання вітчизняних дронів на фронт, і головне — створить умови для стрімкого розвитку українського мілтек.

“Сьогоднішнє рішення дозволить виробникам БПЛА активніше розвиватися, масштабуватися, реінвестувати прибуток, конкурувати з іноземними компаніями. Замість витрачання місяців на непотрібну паперову та бюрократичну роботу — пришвидшений допуск БПЛА до експлуатації, їх закупка та постачання на фронт”, – написав Федоров.

Міністр зауважив, що ця постанова фундаментально змінює підхід до самого мілтек-бізнесу з боку держави. Раніше прибуток на іноземні комплектуючі був 1%, на власні товари та послуги — 30%. Така регуляція стримувала розвиток українських виробників, стимулювала їх до переїзду за кордон чи маніпуляцій з документами. Це треба було змінити. Щоб стимулювати розвиток БПЛА в Україні і залучити більше компаній до виробництва, масштабування та підвищення рівня локалізації комплектуючих, держава підняла частку прибутку до 25%.

“Місяць тому ми вже прибрали проблему щодо експертного контролю товарів подвійного призначення, ухваливши fast-track для дронів. А зараз можемо офіційно сказати, що проєкт Армія дронів з умовно волонтерського переріс у масштабну державну програму підтримку розвитку вітчизняного ринку БПЛА. Це прямий шлях до перемоги та збереження життя захисників і захисниць”, – зазначив Михайло Федоров.


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