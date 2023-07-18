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Україна відкрила нову еру морської війни, – Reuters

18 Липня 2023 17:15
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війна, чорне море

У Чорному морі Україна відкрила нову еру морської війни, застосувавши морські безпілотники озброєні вибухівкою.

Про це йдеться у матеріалі Reuters.

“Здатність морських безпілотників нести більше вибухівки та завдавати ударів по ватерлінії кораблів робить їх більш небезпечними, ніж ракети та бомби. Відносно низька вартість безпілотників також дозволяє Україні проводити атаки у великій кількості”, – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що численні атаки з використанням морських безпілотників змусили Росію посилити охорону навколо військових кораблів.

“Ці заходи включають встановлення понтонів і загороджень, а також використання дельфінів, навчених виявляти ворожих аквалангістів. Росія також намагається замаскувати свої військові кораблі, забарвлюючи ніс та корму у темні кольори. Всі ці заходи свідчать, що ВМФ Росії серйозно ставиться до загрози морських дронів”, – йдеться у повідомлені.


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