Техно

У Мінцифри розповіли, як працюють термінали Starlink після заяви SpaceX про обмеження

10 Лютого 2023 07:39
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Starlink

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що проблем з роботою терміналів Starlink не спостерігається. Напередодні компанія SpaceX оголосила, що обмежила для українських військових можливість використовувати супутниковий інтернет Starlink для керування дронами в зоні бойових дій.

«Справді, кілька місяців тому були зміни у функціонуванні geofencing. Зараз в Україні не спостерігається проблем із роботою терміналів Starlink», — запевнив Федоров.

За його словами, 9 лютого Україна отримала перші кілька тисяч Starlink у рамках нової партії із 10 тисяч терміналів від уряду Німеччини.

«Енергетична інфраструктура продовжує працювати завдяки Starlink. Лікарі проводять складні операції завдяки супутниковому зв’язку. По всій країні розгорнуто тисячі “Пунктів незламності” з терміналами Starlink», — додав Федоров.


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