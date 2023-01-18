Техно

США планують створити “документи у смартфоні”, взявши за основу “Дію”

18 Січня 2023 19:52
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дія

Сполучені Штати сподіваються повторити успіх програми електронного урядування “Дія”, яка використовується в Україні, в інших країнах.

Про це повідомляє Axios.

Як повідомляється, адміністратор агентства США з міжнародного розвитку USAID Саманта Пауер та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров збираються обговорити цю ідею сьогодні у Давосі.

Зазначено, що Україна готова поділитися своїм підходом і технологіями з іншими країнами, і USAID планує розпочати обговорення щодо потенційного використання “Діії” як шаблону для створення власних програм.

Наразі уряд США виділив 650 тисяч доларів на техніко-економічне дослідження в країнах, які позитивно висловилися про урядовий додаток, зокрема, Молдова та країни глобального півдня.


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