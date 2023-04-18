Техно

SpaceX запланувала повторний запуск ракети Starship на четвер

18 Квітня 2023 13:08
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SpaceX

Компанія SpaceX перенесла на четвер тестовий запуск надважкої ракети Starship, яка була створена, аби доставити людей на Марс.

Про це повідомляється на сайті компанії.

SpaceX планує здійснити запуск у четвер, 20 квітня, з бази в Техасі. Вікно для запуску тривалістю 62 хвилини відкривається о 16:28 за Києвом і закривається о 17:30.

Перший тестовий політ мав відбутися у понеділок, але був перенесений через проблеми з клапаном тиску. У компанії одразу зазначили, що у разі невдачі, SpaceX має альтернативні дати запуску пізніше протягом тижня.

Starship – найпотужніший і найвищий космічний корабель із будь-коли побудованих, він здатний нести до 150 тонн вантажу в разі багаторазового використання, йдеться на сайті SpaceX.

Корабель був створений для доставки людей і вантажів на Місяць і Марс. Ракетна система складається з двох частин: ракети-носія Super Heavy з 33 двигунами і корабля Starship. Обидва компоненти створені для багаторазового використання і в теорії здатні повертатися на Землю в цілості. Однак у рамках першого тестового польоту жоден із ступенів відновлений не буде.


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