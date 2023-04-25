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Російські страхові компанії втратили гроші через атаки українських хакерів – росЗМІ

25 Квітня 2023 15:08
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хакер

Українська IT-армія у квітні 2023 року організувала низку комплексних DDoS-атак на вебресурси та інфраструктуру страхових організацій у Росії, що призвело до серйозних порушень у роботі.

Про це повідомляють росЗМІ.

За даними російських аналітиків StormWall, у квітні 2023 року кількість DDoS-атак на страхові компанії збільшилася втричі проти минулого року. Атаки були спрямовані на різні мережеві рівні та елементи інфраструктури страхових компаній, що ускладнювало їх виявлення і блокування.

В результаті страхові компанії Росії зазнали великих втрат через DDoS-атаки. Їхні сайти і застосунки були недоступні для клієнтів протягом декількох днів. Це вплинуло на їх репутацію і лояльність клієнтів, а також принесло великі фінансові втрати.


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