Російські страхові компанії втратили гроші через атаки українських хакерів – росЗМІ

Українська IT-армія у квітні 2023 року організувала низку комплексних DDoS-атак на вебресурси та інфраструктуру страхових організацій у Росії, що призвело до серйозних порушень у роботі.

Про це повідомляють росЗМІ.

За даними російських аналітиків StormWall, у квітні 2023 року кількість DDoS-атак на страхові компанії збільшилася втричі проти минулого року. Атаки були спрямовані на різні мережеві рівні та елементи інфраструктури страхових компаній, що ускладнювало їх виявлення і блокування.

В результаті страхові компанії Росії зазнали великих втрат через DDoS-атаки. Їхні сайти і застосунки були недоступні для клієнтів протягом декількох днів. Це вплинуло на їх репутацію і лояльність клієнтів, а також принесло великі фінансові втрати.