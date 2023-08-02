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Перша українська машина для розмінування пройшла сертифікацію

2 Серпня 2023 16:20
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В Україні сертифікували машину для підготовки ґрунту до розмінування, яку розробили харківські фахівці. Це дозволяє налагодити її виробництво та використовувати для розмінування територій.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

Ще в середині травня 2023 року очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в області запустили в роботу машину для розмінування, виготовлену харківськими спеціалістами.

Тоді йшлося про існування машини в єдиному екземплярі. Однак Синєгубов наголошував на високій ефективності машини. Ця техніка має натискний принцип дії та, окрім знешкодження протитанкових і протипіхотних мін, здатна ліквідувати розтяжки.

У Міністерстві зазначають, що перша сертифікована українська машина має переваги перед закордонними аналогами. Серед них: простота конструкції та порівняно невисока вартість виробництва, обслуговування й ремонту.

Водночас техніка здатна ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни. Наразі виробники можуть виготовляти дві машини щомісяця.

Перша віцепрем’єр-міністерка України та міністерка економіки Юлія Свириденко каже, що в уряді зацікавлені в налагодженні власного виробництва на противагу імпорту. Мінекономіки підтримує ефективні українські розробки та має намір збільшити вітчизняне виробництво.

За словами Свириденко, такі машини, як-от розробка харків’ян, будуть корисними для надзвичайників, Державної спеціальної служби транспорту і приватних операторів, які займаються розмінуванням в Україні.

Наразі в Україні працюють 20 машин для розмінування, з яких три — на Харківщині, також близько 3 тисяч фахівців залучені до розмінування української території. Проте цих потужностей недостатньо, аби пришвидшити очищення території України від мін та вибухівки.

Поміж іншим, уряд прагне виробляти закордонну техніку на території України. Там наголошують на локалізації виробництва хорватської корпорації DOK-ING d.o.o. та данської компанії HYDREMA. З ними вже підписали меморандуми про співпрацю.


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