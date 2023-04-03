Техно

Мінцифри розпочало бета-тестування Дія.Підпису-EU

3 Квітня 2023 14:04
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дія

Дія.Підпис-EU відтепер відповідає регламенту eIDAS Європейського Союзу, тому ним можна підписувати документи чи контракти, які дійсні як в Україні, так і в країнах ЄС.

Про це інформує Міністерство цифрової трансформації.

“Поки що скористатися Дія.Підписом-EU можна на двох платформах, а пізніше функціонал масштабують і на інші. Долучайтеся до бета-тесту, щоб першими протестувати оновлення”, – пише пресслужба.

Повідомляється, що раніше контрагенти в Європейському Союзі не могли перевірити український електронний підпис через відсутність технологічної сумісності. Проте Україна стала першою державою, яка потрапила до переліку країн, що ввійшли до TC AdES LOTL, опублікованого Європейською комісією.

У міністерстві уточнюють саме це дає українцям можливість підписувати документи чи контракти дійсні в ЄС.

Розпочато бета-тестування Дія.Підпису-EU.

“Це все той же електронний підпис у смартфоні, який ви можете активувати за 1 хвилину в застосунку Дія. В Україні він є кваліфікованим електронним підписом, у країнах ЄС – удосконаленим. Ви можете підписати Дія.Підписом-EU, наприклад, договір про співпрацю з європейськими партнерами. А установа з ЄС може перевірити підпис на платформі та бути впевненою, що документ підписали саме ви”, – написали у Мінцифрі.

Для того аби скористатися послугою необхідно оновити Дію до останньої версії та мати щонайменше один документ у застосунку: ID-картку, закордонний паспорт чи посвідку на проживання.

Під час тестування можна підписати документ Дія.Підписом-EU на двох платформах: id.gov.ua (ICEI) та у сервісі документообігу Вчасно.


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