Ілон Маск анонсував перше вживлення чіпа в мозок людини

Мільярдер Ілон Маск анонсував перше випробування мозкового чіпа на людині. Нейротехнологічна компанія Neuralink, яка йому належить, планує це здійснити через шість місяців.

Про це повідомляє Engadget.

“Ми думаємо, що, можливо, приблизно через шість місяців ми зможемо вживити перший (чіп) людині”, – заявив Маск.

Зазначено, що два роки минуло відтоді, як компанія Маска імплантувала свою технологію у голову свині,а через трохи більше ніж 19 місяців – з імплантації до мавпи.

За допомогою такого чіпа, за словами мільярдера, комп’ютери та смартфони можна буде використовувати без допомоги рук. Він додав, що операції Neuralink проводитиме акуратно. Необхідні запобіжні заходи, як зазначив засновник компанії, вже вживали при вживленні чіпа тваринам у попередніх досліджень.

Примітно, що в липні компанія Synchron випередила Neuralink на ринку – лікарі Маунт-Сінай у Нью-Йорку успішно встановили пристрій компанії довжиною півтора дюйма в людину, яка живе з боковим аміотрофічним склерозом.

Відомо, що пацієнт, який втратив здатність самостійно рухатися та спілкуватися, отримав можливість переглядати сторінки інтернету та надсилати текстові повідомлення за допомогою чипу, переводячи свої думки у комп’ютерні команди.

Тим часом Neuralink Ілона Маска все ще працює над отриманням дозволу американського регулятора на свій імплантат.