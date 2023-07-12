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Дія може долучитися до розробки європейського цифрового гаманця — Федоров – Головне в Україні
Техно

Дія може долучитися до розробки європейського цифрового гаманця — Федоров

12 Липня 2023 11:49
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дія

Команда Мінцифри представила можливості Дії на зустрічі міжнародного консорціуму в Парижі.

Мінцифра представила Дію як претендента для реалізації проєкту європейського цифрового гаманця, над реалізацією якого працює консорціум Potential.

Про це йдеться в повідомленні міністерства.

«Цифровий гаманець — це програма для зберігання та використання ідентифікаційних даних. Консорціум POTENTIAL (PilOTs for European Digital Identity Wallet) працює над розробкою європейського сервісу, який дасть змогу відкривати банківський рахунок онлайн, мати постійний доступ до водійських прав у телефоні, користуватися електронним підписом, отримувати електронні медичні рецепти», — ідеться в повідомленні.

Мінцифра представила дію як претендента для реалізації проєкту. У відомстві зазначили, що за допомогою застосунку можна:

  • відкривати банківські рахунки
  • створювати електронний підпис і користуватися ним
  • використовувати цифрові документи.

Зазначається, що наразі консорціум POTENTIAL (PilOTs for European Digital Identity Wallet) працює над розробкою європейського сервісу, який допоможе відкривати банківські рахунки онлайн, мати документи у смартфоні тощо.


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