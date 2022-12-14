Bloomberg: Apple планує дозволити встановлення додатків на свої пристрої зі сторонніх магазинів

Компанія Apple може дозволити користувачам встановлювати програми на iPhone та iPad зі сторонніх магазинів. Раніше це можна було зробити лише із фірмового магазину App Store, повідомляє Bloomberg.

За інформацією видання, нововведення було передбачено законом Євросоюзу «Про цифрові ринки», який має набути чинності найближчими місяцями. Цей закон, зокрема, передбачає, що такі компанії, як Apple та Google, повинні спростити користувачам доступ до базових налаштувань пристроїв, а також встановлення сторонніх програм.

Незважаючи на те, що компанії не зобов’язані виконувати всі вимоги закону до 2024 року, за інформацією Bloomberg Apple може внести необхідні зміни вже в 2023 році в рамках оновлення IOS 17.

Очікується, що спочатку зміни стосуватимуться лише європейського ринку, проте експерти вважають, що пізніше інші країни можуть ухвалити аналогічні закони.