Техно

31 грудня на офіційних сайтах міст Росії з’явилося новорічне привітання Зеленського

2 Січня 2023 15:50
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хакер

IT-армія України розмістила на сайтах кількох міст РФ привітання з Новим роком від президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє IT-армія України.

“Постаралися, щоб новорічне звернення президента України Володимира Зеленського також побачили на офіційних сайтах адміністрацій міст, районів, округів та поселень Росії”, – ідеться в повідомленні.

Як зазначається, до списку потрапили:

  • Адміністрація міського округу Лосино-Петровські;
  • Адміністрація міста Кемерово;
  • Адміністрація Клінцовського району;
  • Адміністрація Красноармійського району Самарської області;
  • Адміністрація Ленінськ-Кузнецького міського округу;
  • Адміністрація Поселення Первомайське;
  • Адміністрація поселення Київський та інші.

У спільноті уточнили, що із сайтів вже почали видаляти відео, проте посилання на веб-архіви залишилися.


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