31 грудня на офіційних сайтах міст Росії з’явилося новорічне привітання Зеленського

IT-армія України розмістила на сайтах кількох міст РФ привітання з Новим роком від президента України Володимира Зеленського.
Про це повідомляє IT-армія України.
“Постаралися, щоб новорічне звернення президента України Володимира Зеленського також побачили на офіційних сайтах адміністрацій міст, районів, округів та поселень Росії”, – ідеться в повідомленні.
Як зазначається, до списку потрапили:
- Адміністрація міського округу Лосино-Петровські;
- Адміністрація міста Кемерово;
- Адміністрація Клінцовського району;
- Адміністрація Красноармійського району Самарської області;
- Адміністрація Ленінськ-Кузнецького міського округу;
- Адміністрація Поселення Первомайське;
- Адміністрація поселення Київський та інші.
У спільноті уточнили, що із сайтів вже почали видаляти відео, проте посилання на веб-архіви залишилися.
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