31 грудня на офіційних сайтах міст Росії з’явилося новорічне привітання Зеленського

IT-армія України розмістила на сайтах кількох міст РФ привітання з Новим роком від президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє IT-армія України.

“Постаралися, щоб новорічне звернення президента України Володимира Зеленського також побачили на офіційних сайтах адміністрацій міст, районів, округів та поселень Росії”, – ідеться в повідомленні.

Як зазначається, до списку потрапили:

Адміністрація міського округу Лосино-Петровські;

Адміністрація міста Кемерово;

Адміністрація Клінцовського району;

Адміністрація Красноармійського району Самарської області;

Адміністрація Ленінськ-Кузнецького міського округу;

Адміністрація Поселення Первомайське;

Адміністрація поселення Київський та інші.

У спільноті уточнили, що із сайтів вже почали видаляти відео, проте посилання на веб-архіви залишилися.