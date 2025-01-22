СБУ заявила про масштабні затримання: проведено 150 операцій, під час яких взяли під варту 85 підозрюваних

Служба безпеки України провела понад 150 спецоперацій і затримань за три дні: 222 фігуранти отримали підозри, з них 85 – затримані. Спецоперації, спрямовані на протидію злочинам, які загрожують державній безпеці, територіальній цілісності та обороноздатності України, проводилися з 18 по 20 січня.

Про це повідомили в СБУ.

За три дні співробітники СБУ провели комплексні процесуальні дії у 157 кримінальних провадженнях. За підсумками цих заходів 222 особи отримали повідомлення про підозру, 85 із них – затримано.

Зокрема, за матеріалами СБУ повідомлено про підозру:

19 ворожим агентам, які здійснювали розвідувально-диверсійну діяльність на користь російських спецслужб;

39 особам, причетним до злочинів у воєнній сфері, в тому числі особам, причетним до розкрадання коштів оборонного держбюджету;

63 особам, в тому числі з-поміж співробітників ТЦК, колишніх МСЕК і ВЛК, а також медустанов, які підозрюються в запровадженні “ухилянтських схем” та в організації незаконного перетину кордону;

7 особам, які шкодили державній безпеці в інформаційній сфері та кіберпросторі, серед яких антиукраїнські пропагандисти;

24 особам, які шкодили економічним інтересам держави;

7 особам, причетним до незаконного обігу зброї та засобів військового ураження.

Загалом у межах цих кримінальних проваджень було проведено 287 обшуків.