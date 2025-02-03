Кримінал

СБУ затримала агентів рф, які готували теракт у центрі Рівного
3 Лютого 2025 19:49
читать на русском →
Затримання одного із зрадників / Фото СБУ
Затримання одного із зрадників / Фото СБУ

Служба безпеки України запобігла теракту в центрі Рівного. У результаті спецоперації затримано двох агентів російських спецслужб, які планували підірвати вибухівку поблизу районного управління поліції.

За даними слідства, зловмисники мали залишити саморобний вибуховий пристрій у сумці біля адмінбудівлі. Підрив планувався дистанційно – через виклик на мобільний телефон, підключений до вибухівки.

Теракт мав відбутися у момент, коли біля райуправління перебували правоохоронці та цивільні. При цьому окупанти планували ліквідувати самих виконавців, щоб не залишати свідків.

Однак співробітники СБУ викрили агентів і затримали їх «на гарячому» – під час встановлення вибухівки. На місці вилучено замаскований СВП і пристрої для віддаленого спостереження, які використовували російські спецслужби.

Фігурантами виявилися двоє 19-річних молодиків, які шукали «легкі» гроші у телеграм-каналах. Після прибуття до Рівного вони отримали координати схрону, де зберігалася вибухівка.

Зловмисникам інкримінують закінчений замах на вчинення теракту (ч. 2 ст. 15, ст. 258 КК України). Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Спецоперацію провела СБУ в Рівненській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
3 Лютого 2025 19:23

Помер офіцер ЦСП “Омега” Антон Спіцин: воював з перших днів вторгнення
3 Лютого 2025 19:49

СБУ затримала агентів рф, які готували теракт у центрі Рівного
3 Лютого 2025 19:06

Смерть українця в Братиславі: поліція та охоронці підозрюються в жорстокому побитті бездомного
3 Лютого 2025 17:31

В Україні розшукують майже 63 тисячі зниклих безвісти
3 Лютого 2025 16:33

Ворог посилює тиск: 53 бойових зіткнення з початку доби
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Майбутнє українських медіа: між кризою та трансформацією
Михайло ФЕДОРОВ

Перегони за ШІ розпочалися?
Арсен АВАКОВ

Шакали і Портников
Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
усі думки