СБУ затримала агентів рф, які готували теракт у центрі Рівного

Служба безпеки України запобігла теракту в центрі Рівного. У результаті спецоперації затримано двох агентів російських спецслужб, які планували підірвати вибухівку поблизу районного управління поліції.

За даними слідства, зловмисники мали залишити саморобний вибуховий пристрій у сумці біля адмінбудівлі. Підрив планувався дистанційно – через виклик на мобільний телефон, підключений до вибухівки.

Теракт мав відбутися у момент, коли біля райуправління перебували правоохоронці та цивільні. При цьому окупанти планували ліквідувати самих виконавців, щоб не залишати свідків.

Однак співробітники СБУ викрили агентів і затримали їх «на гарячому» – під час встановлення вибухівки. На місці вилучено замаскований СВП і пристрої для віддаленого спостереження, які використовували російські спецслужби.

Фігурантами виявилися двоє 19-річних молодиків, які шукали «легкі» гроші у телеграм-каналах. Після прибуття до Рівного вони отримали координати схрону, де зберігалася вибухівка.

Зловмисникам інкримінують закінчений замах на вчинення теракту (ч. 2 ст. 15, ст. 258 КК України). Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Спецоперацію провела СБУ в Рівненській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.