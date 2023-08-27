Суспільство

Римський Колізей атакували щури

27 Серпня 2023 15:14
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італія

Міська влада Риму заявила, що вживає заходів для боротьби з нашестям щурів навколо Колізею після того, як туристи опублікували в соціальних мережах фотографії гризунів, які блукають поблизу стародавнього амфітеатру.

Керівник міської служби збору сміття Сабріна Альфонсі повідомила інформаційному агентству Adnkronos, що в п’ятницю ввечері та рано в суботу було розпочато «спеціальне втручання», щоб забезпечити людям безпечне проходження одним із найбільш відвідуваних туристичних місць Італії.

Операція продовжиться наступного тижня, йдеться в заяві міської влади, очищаючи зелені зони навколо Колізею, стоки, де щури є звичайним явищем.

У заяві йдеться про близько 7 мільйонів щурів у місті, або 2,5 на кожного жителя, пише Reuters.

Альфонсі сказала, що сплеск туристів, які стікаються до Вічного міста цього літа, у поєднанні з хвилею спеки призвели до збільшення сміття, яке сприяло поширенню гризунів.


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