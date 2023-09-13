Політика

Румунія викликала керівника дипмісії РФ через нові уламки дрона

13 Вересня 2023 21:27
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бпла, румунія

Румунія знову викликала очільника російської дипломатичної місії до Міністерства закордонних справ у зв’язку зі знайденими на своїй території новими уламками, ймовірно від російського безпілотника.

Як повідомляє Digi24, про це йдеться у заяві МЗС у зв’язку з виявленням на території Румунії нових уламків безпілотника. 

“У зв’язку з виявленням 13 вересня нових фрагментів дрона подібного до тих, що використовуються російською армією, розкиданих на кілька десятків метрів у жудці Тульча, МЗС висловлює рішучий протест проти чергового порушення повітряного простору Румунії. МЗС рішуче закликає до припинення регулярних атак проти українського населення і цивільної інфраструктури та безвідповідальної ескалації з боку Росії”, – йдеться у заяві.

В МЗС Румунії назвали ці російські атаки порушенням міжнародного права і воєнними злочинами.

“МЗС поінформувало союзників у НАТО і консультується з ними щодо ситуації на кордоні між Румунією та Україною. Також МЗС невідкладно викликає керівника дипломатичної місії РФ”, – повідомили у зовнішньодипломатичному відомстві.


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