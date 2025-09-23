Рубіо: визнання Палестини зараз — “марна акція”, а завершення війни в Україні залежить від Трампа

Державний секретар США Марко Рубіо розкритикував рішення окремих союзників Вашингтона визнати палестинську державу, назвавши це «марною акцією», що не наближає врегулювання конфлікту.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу CBS.

«Немає палестинської держави, скільки б паперів не випускали. Вона може з’явитися лише після переговорів з Ізраїлем, які зараз неможливі через війну з ХАМАС», – сказав Рубіо, додавши, що таке рішення лише ускладнило перемовини щодо припинення бойових дій.

Реклама

Реклама

Він наголосив, що саме президент Дональд Трамп, на думку багатьох країн у регіоні, є єдиним лідером, здатним стати посередником у врегулюванні. За словами Рубіо, цього тижня запланована зустріч із представниками мусульманських країн, де обговорюватиметься можливість звільнення всіх заручників і організація гуманітарної допомоги без «нагородження терористів».

Стосовно війни Росії проти України Рубіо заявив, що США та їхні союзники залишаються відданими принципу захисту «кожного дюйма території НАТО». Він підкреслив, що війна є «безглуздою» і має бути завершена, але якщо Путін не буде готовий до цього, у Вашингтона «є дуже сильні варіанти для тиску».

Рубіо також захистив позицію адміністрації щодо боротьби з наркотрафіком, пояснивши вибір методу знищення наркокораблів із Венесуели замість перехоплення: «Картелі не зупиняє втрата одного човна чи партії. Їх потрібно переконати, що вони взагалі не дістануться наших берегів».

Рубіо торкнувся питання свободи слова. Він зазначив, що США залишаються країною, де люди можуть висловлюватися вільно, на відміну від багатьох держав світу. «У жодній країні люди не висловлюються так вільно, як у нас. Дехто вважає, що навіть занадто», – додав він.