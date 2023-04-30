Суспільство

Розвідка Британії повідомила, як російські командири карають порушників дисципліни

30 Квітня 2023 11:49
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розвідка британії

Останніми місяцями російські командири почали карати за порушення дисципліни, затримуючи війська-порушники в «Зінданах», які являють собою імпровізовані камери, що складаються з дірок у землі, закритих металевою решіткою.

Кілька нещодавніх повідомлень російського персоналу містять подібні звіти про поміщення в Зіндан за проступки, включаючи п’яний стан, і спроби розірвати їхні контракти, повідомляють у розвідці Британії.

У перші місяці війни багато російських воєначальників відносно легко дотримувалися дисципліни, дозволяючи тим, хто відмовлявся служити в солдати, спокійно повернутися додому.

З осені 2022 року з’явилося кілька все більш драконівських ініціатив щодо покращення дисципліни в силах, особливо після того, як у січні 2023 року командування операцією прийняв начальник Генштабу Валерій Герасимов.


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