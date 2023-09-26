Суспільство

Росіяни заявили, що нібито збили ракету біля аеродрому Бельбек у Севастополі

26 Вересня 2023 07:33
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ракети, Севастополь

Російські військові нібито збили ракету біля аеродрому Бельбек у Севастополі. 

Про це повідомив так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв у Telegram, канал інформаційного центру автомобільних доріг окупантів, який інформує про ситуацію на Кримському мості.

За словами Развожаєва, військові “відбивають ракетну атаку”. Сили ППО росіян нібито збили одну ракету в районі аеродрому Бельбек, але “робота продовжується”.

Незадовго до цього в Севастополі оголосили повітряну тривогу, через яку в місті припинив рух морський і наземний громадський транспорт. Згодом Розвожаєв повідомив про скасування тривоги.

Крім того, майже на годину перекривали рух автотранспорту Кримським мостом, зараз він відкритий.


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