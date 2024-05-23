Суспільство

Росіяни заявили про знищення 38 повітряних цілей над Білгородською областю

23 Травня 2024 08:44
Бєлгород
Ілюстративне фото / Getty Images

Міноборони РФ заявило про знищення 38 повітряних цілей над Білгородською областю. 

Про це повідомляє міноборони РФ.

Зазначається, що російські сили ППО нібито знищили три реактивні снаряди РСЗВ “Вільха”, 32 реактивні снаряди РСЗВ “Вампір” та три безпілотники над територією Білгородської області.

Натомість губернатор Білгородської області В’ячеслав Гладков заявив про пошкодження на території двох дитячих таборів – в одному господарська споруда, в іншому поле на стадіоні. 

Також, за словами губернатора, є пошкодження вікон у багатоповерхівках, посічено один автомобіль.


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