Кримінал

Росіяни завдали ракетного удару по житлових кварталах Харкова, Чугуєва і Балаклії
25 Серпня 2024 08:58
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ракетний удар
Рятувальники ліквідували пожежу у Балаклії, спричинену ворожим ракетним ударом 24 серпня 2024 / Фото ДСНС

25 серпня Росія ракетами обстріляла Харків. Відомо про два влучання. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

“Було два влучання. Перше — у Слобідського районі, постраждали понад 10 приватних будинків, два з них повністю зруйновані. Шість людей дістали травм різного ступеня тяжкості”, — повідомив Терехов.

Друге влучання — у газогін, зазначив міський голова. Пожежа локалізована, працюють комунальні служби, працівники ДСНС.

Пораненому у Харкові — 23 роки, у нього діагностували рвану рану скроні, повідомив попередні дані речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко. За його даними, на які посилається Суспільне, ще п’ятеро мали гостру реакцію на стрес. Друге влучання було в Індустріальному районі.

У Чугуєві цієї ночі РФ завдала удар по приватному сектору, повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов. Четверо людей постраждали, серед них — 4-річна дитина, яка мала гостру реакцію на стрес.

Також ввечері 24 серпня ракетного удару зазнав приватний сектор у Балаклії.

“Зруйновані та пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, гаражі та приватний легковий транспорт. Крім того, на території двох приватних домоволодінь сталися пожежі. Горіли 2 житлові будинки, гараж та легковик на загальній площі понад 170 кв. м”, — повідомили у ДСНС.


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