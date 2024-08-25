Росіяни завдали ракетного удару по житлових кварталах Харкова, Чугуєва і Балаклії

25 серпня Росія ракетами обстріляла Харків. Відомо про два влучання. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

“Було два влучання. Перше — у Слобідського районі, постраждали понад 10 приватних будинків, два з них повністю зруйновані. Шість людей дістали травм різного ступеня тяжкості”, — повідомив Терехов.

Друге влучання — у газогін, зазначив міський голова. Пожежа локалізована, працюють комунальні служби, працівники ДСНС.

Пораненому у Харкові — 23 роки, у нього діагностували рвану рану скроні, повідомив попередні дані речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко. За його даними, на які посилається Суспільне, ще п’ятеро мали гостру реакцію на стрес. Друге влучання було в Індустріальному районі.

У Чугуєві цієї ночі РФ завдала удар по приватному сектору, повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов. Четверо людей постраждали, серед них — 4-річна дитина, яка мала гостру реакцію на стрес.

Також ввечері 24 серпня ракетного удару зазнав приватний сектор у Балаклії.

“Зруйновані та пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, гаражі та приватний легковий транспорт. Крім того, на території двох приватних домоволодінь сталися пожежі. Горіли 2 житлові будинки, гараж та легковик на загальній площі понад 170 кв. м”, — повідомили у ДСНС.