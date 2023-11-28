Росіяни завдали ракетного удару по підприємству у Запоріжжі

Російські військові завдали удару, за попередньою інформацією, балістичною ракетою по підприємству у Запоріжжі – поранено одну людину.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

“О 08:51, під час повітряної тривоги, ворог наніс один ракетний удар по території підприємства в одному з районів Запоріжжя.

Наразі тип ракети уточнюється. Попередньо – одна з модифікацій балістичної ракети “Іскандер”, – повідомив Малашко.

За його словами, за попередніми даними, відомо про одну легко поранену людину. Від вибухової хвилі пошкодження зазнав один з магазинів, розташованих поряд із місцем удару.