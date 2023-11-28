Кримінал

Росіяни завдали ракетного удару по підприємству у Запоріжжі

28 Листопада 2023 09:58
читать на русском →
ракетний удар

Російські військові завдали удару, за попередньою інформацією, балістичною ракетою по підприємству у Запоріжжі – поранено одну людину.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

“О 08:51, під час повітряної тривоги, ворог наніс один ракетний удар по території підприємства в одному з районів Запоріжжя. 

Наразі тип ракети уточнюється. Попередньо – одна з модифікацій балістичної ракети “Іскандер”, – повідомив Малашко.

За його словами, за попередніми даними, відомо про одну легко поранену людину.  Від вибухової хвилі пошкодження зазнав один з магазинів, розташованих поряд із місцем удару.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
28 Листопада 2023 10:07

Дружину Буданова отруїли, – ЗМІ
28 Листопада 2023 10:46

На Закарпатті під час виборів “барона” вбили чоловіка
28 Листопада 2023 09:12

Через негоду в Україні загинули 10 людей, 23 людини постраждали
28 Листопада 2023 08:49

Нардепа Лабазюка відправили на два місяці в СІЗО у справі про спробу підкупу Кубракова і Найєма
28 Листопада 2023 07:54

Генштаб: на фронті за добу відбулося 84 бойових зіткнення
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
Костянтин НЕМІЧЕВ

ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ?
Віталій ПОРТНИКОВ

Крим і Майдан
Ігор ЧЕРНЯК

Економічний фронт впевнено перемагає!
Ігор ЧЕРНЯК

Технологічні Сили
Леонід МАСЛОВ

Не на захист Ірини Фаріон
усі думки