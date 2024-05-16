Росіяни зареєстрували на окупованих територіях України сотні компаній, через які крадуть зерно

З лютого 2022 року на окупованих територіях України було зареєстровано 892 сільськогосподарські компанії. Більше половини з них відкрили підприємці з російських регіонів, повідомляють “Важные истории“.

Росіяни, які прийшли на окуповані території, відкривають компанії, щоб займатися крадіжкою українського зерна, пишуть журналісти. Серед цих компаній вони знайшли щонайменше одну, що належить 43-річному Ельбеку Заієву з Чечні. Як з’ясували “Важные истории”, його брат Алі Заїєв входить до числа силовиків, близьких до глави Чечні Рамзана Кадирова.

Компанію “Агро 24” Ельбек Заїєв зареєстрував у лютому 2024 року. Вона розташована в селищі Асканія-Нова Херсонської області, і, як випливає з документів, займається вирощуванням зернових культур, оптовою торгівлею зерном та іншими видами сільськогосподарської діяльності. З’ясувати, скільки Заїєв “заробив” на крадіжці зерна з окупованих територій, поки що складно, тому що компанія ще не публікувала фінансової звітності, а розрахунки найчастіше проводяться готівкою.