Кримінал

Росіяни зареєстрували на окупованих територіях України сотні компаній, через які крадуть зерно

16 Травня 2024 16:54
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окупація, зерно
Відвантаження зерна у вагони / Фото УНІАН

З лютого 2022 року на окупованих територіях України було зареєстровано 892 сільськогосподарські компанії. Більше половини з них відкрили підприємці з російських регіонів, повідомляють “Важные истории“.

Росіяни, які прийшли на окуповані території, відкривають компанії, щоб займатися крадіжкою українського зерна, пишуть журналісти. Серед цих компаній вони знайшли щонайменше одну, що належить 43-річному Ельбеку Заієву з Чечні. Як з’ясували “Важные истории”, його брат Алі Заїєв входить до числа силовиків, близьких до глави Чечні Рамзана Кадирова.

Компанію “Агро 24” Ельбек Заїєв зареєстрував у лютому 2024 року. Вона розташована в селищі Асканія-Нова Херсонської області, і, як випливає з документів, займається вирощуванням зернових культур, оптовою торгівлею зерном та іншими видами сільськогосподарської діяльності. З’ясувати, скільки Заїєв “заробив” на крадіжці зерна з окупованих територій, поки що складно, тому що компанія ще не публікувала фінансової звітності, а розрахунки найчастіше проводяться готівкою.


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