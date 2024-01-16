Кримінал

Росіяни вдарили ракетами по Харкову

16 Січня 2024 21:53
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ракетний удар

Серія вибухів пролунала у Харкові ввечері 16 січня. Перший вибух було чути о 21:42, другий — о 21:44.

Удари підтвердили міський голова Ігор Терехов та керівник обладміністрації Олег Синєгубов.

“Удари по центру міста. Саме туди, де немає жодної військової інфраструктури, і саме туди, де житлова забудова. ДСНС вже працюють на місцях прильотів. Є інформація щодо поранених”, – повідомив мер міста Терехов.

Очільник ОВА Синєгубов повідомив, що медики надають допомогу чотирьом  постраждалим людям, стан – легкий. 

Доповнено. 22:40. Нині відомо про 16 поранених внаслідок російських ударів по Харкову. Дві поранені жінки перебувають у тяжкому стані.


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