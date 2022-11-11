Росіяни повідомляють про підрив Антонівського мосту у Херсоні

Відео підриву Антонівського мосту публікують z-пабліки. Там пишуть, що підірвано його було російською армією, а сам вибух «був сигналом до завершення виведення угруповання з правого берега Херсона». Саме Антонівським мостом міноборони РФ у тому числі виводило війська на лівий берег міста.

Утверждается, что на видео зафиксирован подрыв Антоновского моста. pic.twitter.com/KN7CfND5HQ — Головне в Україні (@glavnoe_ua) November 11, 2022

Офіційної інформації немає, проте цієї ночі йшло активне обговорення ситуації навколо Херсона у проукраїнських та проросійських телеграм-каналах.

Спочатку українські паблики стверджували, що частина російського угруповання залишилася на правому березі Херсона, прикриваючи відхід, і тим, хто залишився, загрожує знищення, також повідомлялося про звуки моторних човнів, які вивозили людей.

Російські канали та частина “військоррів” назвали це дурістю. Тому що «виведення підрозділів почалося задовго до того, як він став надбанням громадськості», а вибух Антонівського мосту став сигналом до завершення виходу з правого берега. Історія з моторними човнами – це, за словами частини z-пабліків, звуки “шахедів”, видані за звуки човна.