Кримінал

Росіяни повідомляють про підрив Антонівського мосту у Херсоні

11 Листопада 2022 08:04
97
херсон

Відео підриву Антонівського мосту публікують z-пабліки. Там пишуть, що підірвано його було російською армією, а сам вибух «був сигналом до завершення виведення угруповання з правого берега Херсона». Саме Антонівським мостом міноборони РФ у тому числі виводило війська на лівий берег міста.

Офіційної інформації немає, проте цієї ночі йшло активне обговорення ситуації навколо Херсона у проукраїнських та проросійських телеграм-каналах.

Спочатку українські паблики стверджували, що частина російського угруповання залишилася на правому березі Херсона, прикриваючи відхід, і тим, хто залишився, загрожує знищення, також повідомлялося про звуки моторних човнів, які вивозили людей.

Російські канали та частина “військоррів” назвали це дурістю. Тому що «виведення підрозділів почалося задовго до того, як він став надбанням громадськості», а вибух Антонівського мосту став сигналом до завершення виходу з правого берега. Історія з моторними човнами – це, за словами частини z-пабліків, звуки “шахедів”, видані за звуки човна.


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Росіяни повідомляють про підрив Антонівського мосту у Херсоні

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