Політика

Росіяни посилюють натиск на Андріївку: тривають запеклі бої
2 Лютого 2025 18:43
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Мапа району бойових дій біля Андріївки / Фото DeepState
Мапа району бойових дій біля Андріївки / Фото DeepState

Противник зосереджує дедалі більше сил у районі Андріївки на Покровському напррямку, намагаючись прорвати українську оборону. Російські війська чинять тиск із районів Слов’янки та Петропавлівки, рухаючись балками в бік дороги Ясенове-Андріївка, повідомляє моніторинговий паблік DeepState.

Раніше на картах спостерігався “червоний анклав” на північно-східній околиці Андріївки, що викликало суперечки щодо його точності. Насправді це свідчить про проникнення та спроби закріплення російської піхоти на околицях села. Основний напрямок атак окупанти проклали від Петропавлівки, використовуючи створені укріплення для просування вперед.

Крім того, противник здійснював спроби прорватися через село Шевченко, використовуючи інженерно-фортифікаційні споруди між Андріївкою та Шевченком. У мережі з’явилися кадри бойової роботи українських захисників по російських підрозділах у цьому районі. Ворог діє за тактикою масованого штурму, кидаючи вперед піхоту без врахування втрат.

Оборона Андріївки дається Силам оборони нелегко через низку викликів, проте українські військові продовжують чинити опір, завдаючи значних втрат російським підрозділам. Разом з тим ворог концентрує сили між Улаклами та Дачним на південь від Андріївки, що може стати підготовкою до нової хвилі штурму.


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