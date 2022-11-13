Новини

Росіяни перевозять ракети з Білорусі на Донбас – Беларускі Гаюн

13 Листопада 2022 13:46
56
білорусь

Розслідувачі Беларускій Гаюн зафіксували за останні два дні 8 прильотів російських Іл-76 у Мачулищі, які вивозили ракети до С-300 і С-400 з Білорусі.

Про це повідомляє проєкт Беларускі Гаюн.

За даними розслідувачів, 11 листопада літаки пробули на аеродромі 3,5-4,5 години, що досить довго для розвантаження. 12 листопада – взагалі 5,5-6,5 години.

Також співробітники проєкту наводять є три версії, навіщо Іли прилітають до Білорусі:

1. Завезення нових ракет і/або амуніції в РБ;

2. Вивезення ракет і/або амуніції з РБ до РФ;

3. одночасне завезення і вивезення різних типів озброєння.

Вони вважають, що з наведених версій скоріш за все правильна друга.

“По-перше, це тривалий час перебування на аеродромі. По-друге, і це більш показово, 9 і 10 листопада, якраз перед початком прильотів Іл-76, у напрямку аеродрому “Мачулищі” було зафіксовано 16 тралів із контейнерами для ракет під ЗРК С-300/400 (по 4 ракетні контейнери на кожному) – щонайменше 64 ракети. Що ж стосується версій 1 і 3 – то в них немає поки що жодних підтверджень. Вивезення ракет або чогось іншого з території аеродрому, після можливого розвантаження з Іл-76, не зафіксовано. Тобто найбільш нереальна версія наразі – “просто завезення ракет у РБ”, а для підтвердження версії з одночасним завезенням і вивезенням різної зброї – поки недостатньо даних”, – йдеться в повідомленні.

Отже, якщо припущення підтвердиться, то йде перевезення ракет до Ростовської області, РФ. Тобто постачання ракетами угруповання на Луганському і Донецькому напрямку.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
13 Листопада 2022 10:36
145

Відхід Росії з Херсону розпалює розкол між провоєнними діячами та Путіним, – ISW

13 Листопада 2022 19:52
31

Салліван радив Києву шукати реалістичні умови для перемовин з РФ, – WSJ
13 Листопада 2022 16:57
155

Прихід зими може змінити хід війни в Україні, – NYT
13 Листопада 2022 12:41
110

Україна та США побудують малий модульний реактор
13 Листопада 2022 11:02
186

В ОП дали прогноз коли Росія “дозріє” до справжніх перегорів

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

А какой бы исход войны американцев устроил

Юрій БУТУСОВ

Генерал Суровикин является украинским агентом

Александр КИРШ

Такие разломы в истории случаются ровно 1 раз в 1000 лет

Віталій ПОРТНИКОВ

Переговори для Кремля – ознака слабкості

Александр КИРШ

Китай и США-ЕС-Украина: много стран — один путь

Александр КИРШ

Большая несвоевременная глупость

усі думки