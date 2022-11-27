Росіяни можуть запустити інертні ракети щоб відволікти ППО, – ISW

Російські війська, ймовірно, використовують інертні крилаті ракети Х-55 у своїй кампанії масованих ракетних ударів по критичній інфраструктурі України, що ще більше підкреслює виснаження арсеналу високоточної зброї російської армії.

Про це йдеться у звіті ISW.

26 листопада Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що Росія, ймовірно, зніме ядерні боєголовки з застарілих ракет Х-55 і запустить ракети без боєголовок по цілях в Україні.

Міністерство оборони Великої Британії припустило, що російські сили, ймовірно, запускають інертні ракети як приманки для відволікання української ППО.

Раніше українські офіційні особи повідомляли, що з середини жовтня російські війська широко використовували неядерний варіант ракетної системи Х-555 для нанесення ударів по критично важливій українській інфраструктурі.

Імовірне використання російськими військовими більш стратегічної системи озброєння в ролі приманки для української ППО підтверджує попередні повідомлення ISW про те, що російські військові значно виснажили свій арсенал високоточних ракет.

Використання більшої кількості систем стратегічної зброї для підтримки кампанії проти української інфраструктури свідчить про те, що російські військові дуже віддані ударній кампанії та все ще помилково вважають, що вона може створити стратегічно значний ефект завдяки цій кампанії.