Росіяни можуть покинути Запорізьку АЕС

Російські загарбники можуть готуватися покинути території Запорізької атомної електростанції. Наразі окупанти крадуть усе, що тільки можна.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив очільник державно підприємства Петро Котін.

Котін зазначив, що “Енергоатом” спостерігає за ситуацією довкола окупованої АЕС і зараз є ознаки того, що вони ймовірно готуються покинути наш атомний об’єкт.

“По-перше, дуже багато стало з’являтися публікацій у російській пресі про те, що ЗАЕС, можливо, варто би залишити, можливо, її варто передати МАГАТЕ під контроль. Таке, знаєте, враження, що вони збирають валізи і що вони крадуть все, що можуть знайти”, – зазначив Котін.

Президент “Енергоатому” зазначив, що це не означає, що РФ може вже скоро вийти з нашої АЕС, проте є ознаки того, що вони готуються це зробити. Він додав, що Росія могла замінувати Запорізьку АЕС.