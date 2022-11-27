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Росіяни можуть покинути Запорізьку АЕС

27 Листопада 2022 18:22
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заес

Російські загарбники можуть готуватися покинути території Запорізької атомної електростанції. Наразі окупанти крадуть усе, що тільки можна.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив очільник державно підприємства Петро Котін.

Котін зазначив, що “Енергоатом” спостерігає за ситуацією довкола окупованої АЕС і зараз є ознаки того, що вони ймовірно готуються покинути наш атомний об’єкт. 

“По-перше, дуже багато стало з’являтися публікацій у російській пресі про те, що ЗАЕС, можливо, варто би залишити, можливо, її варто передати МАГАТЕ під контроль. Таке, знаєте, враження, що вони збирають валізи і що вони крадуть все, що можуть знайти”, – зазначив Котін. 

Президент “Енергоатому” зазначив, що це не означає, що РФ може вже скоро вийти з нашої АЕС, проте є ознаки того, що вони готуються це зробити. Він додав, що Росія могла замінувати Запорізьку АЕС. 


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