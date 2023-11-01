Кримінал

Росіяни атакували нафтопереробний завод на Полтавщині

1 Листопада 2023 07:09
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ракетний удар

Увечері вівторка, 31 жовтня, російські терористи запустили ударні БПЛА по території України. Один з дронів вдарив по нафтопереробному заводу в Кременчуці.

Про це повідомляють Повітряні сили України. 

“У зоні відповідальності повітряного командування “Схід”  у Дніпровському та Криворізькому районах знищено 2 БПЛА противника типу Shahed – 131/136″, – заявили ПС в районі 21:00.

“Цієї ночі ворог неодноразово атакував Полтавщину БПЛА. Повітряна тривога тривала понад чотири години. На жаль, є влучання по нафтопереробному заводу в Кременчуці”, – пише очільник ОВА Філіп Пронін.

Зазначається, що внаслідок цього виникла пожежа, її ліквідували рятувальники. Наразі ситуація контрольована, попередньо без постраждалих.

У повідомленні додали, що частину ворожих безпілотників українські військові ліквідували.


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Росіяни атакували нафтопереробний завод на Полтавщині
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