Росіяни атакували нафтопереробний завод на Полтавщині

Увечері вівторка, 31 жовтня, російські терористи запустили ударні БПЛА по території України. Один з дронів вдарив по нафтопереробному заводу в Кременчуці.

Про це повідомляють Повітряні сили України.

“У зоні відповідальності повітряного командування “Схід” у Дніпровському та Криворізькому районах знищено 2 БПЛА противника типу Shahed – 131/136″, – заявили ПС в районі 21:00.

“Цієї ночі ворог неодноразово атакував Полтавщину БПЛА. Повітряна тривога тривала понад чотири години. На жаль, є влучання по нафтопереробному заводу в Кременчуці”, – пише очільник ОВА Філіп Пронін.

Зазначається, що внаслідок цього виникла пожежа, її ліквідували рятувальники. Наразі ситуація контрольована, попередньо без постраждалих.

У повідомленні додали, що частину ворожих безпілотників українські військові ліквідували.