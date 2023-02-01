Кримінал

Росіянку затримали за антивоєнний напис у жіночому туалеті

1 Лютого 2023 09:53
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росія

44-річну мешканку міста Касимів Рязанської області Юлію Варакушину затримали за антивоєнний напис у жіночому туалеті торгового центру. Її звинуватили у дискредитації дій російської армії. За відповідною статтею адміністративного кодексу Варакушиній загрожує штраф 50 тисяч рублів.

Як зазначає телеграм-канал Baza, до поліції звернулися відвідувачі торгового центру “Кротберс”, які побачили антивоєнний напис на дверях кабінки туалету. Поліцейським довелося переглянути кілька годин записів із камер відеоспостереження, встановлених у ТЦ, після чого вони ще дві доби витратили на пошук порушниці.


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