Росіянку затримали за антивоєнний напис у жіночому туалеті

44-річну мешканку міста Касимів Рязанської області Юлію Варакушину затримали за антивоєнний напис у жіночому туалеті торгового центру. Її звинуватили у дискредитації дій російської армії. За відповідною статтею адміністративного кодексу Варакушиній загрожує штраф 50 тисяч рублів.

Як зазначає телеграм-канал Baza, до поліції звернулися відвідувачі торгового центру “Кротберс”, які побачили антивоєнний напис на дверях кабінки туалету. Поліцейським довелося переглянути кілька годин записів із камер відеоспостереження, встановлених у ТЦ, після чого вони ще дві доби витратили на пошук порушниці.