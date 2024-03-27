Росія знала про підготовку теракту, – Буданов

Начальник ГУР МО України Кирило Буданов заявив, що Росія заздалегідь знала про підготовку терористичної операції на її території.

“Як мінімум, 15 лютого 2024 року рф знала про підготовку. Я вам більше скажу, ця інформація пройшла через розвідуправління угруповання в Сирії. От звідти вона пішла на москву. І нехай не розповідають казки, що це дивним чином все матеріалізувалось нізвідки”, ― сказав Буданов під час розмови на Третьому міжнародному форумі зі стратегічних комунікацій.

За його словами, Росія знала, звідки прийдуть бойові групи та через які країни вони переміщувались на територію держави-агресора.

“Для чого вони допустили, щоб це сталося ― є кілька варіантів. Перше ― це, як у них прийнято, боротьба “веж”, аби зараз зняти кілька високопосадовців. Інший варіант ― вони насправді недооцінили масштабів того, що станеться. Думали, що це буде більш локально, і хотіли звинуватити в усьому Україну”, ― зазначив начальник ГУР.

Буданов зауважив, що у кремлі уже тричі змінювали версії того, що сталось у підмосковному “Крокус сіті”, намагаючись хоч якось приплести до теракту так званий “український слід”.

“З’явились пояснення патрушева і бортнікова, який там звинуватив мене особисто і що це все взагалі зробила Україна. Це є нісенітницею. До речі, якщо ми торкнулись цього болючого питання, хоч це й ворог, але я не схвалюю в принципі терористичні акти проти цивільних людей”, ― заявив Буданов.

Шеф української розвідки додав, що Росія сама посіяла хаос і самовпевнено вважала, ніби зможе його контролювати.