Росія витратила близько 80% своїх сучасних ракет – розвідка

Завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі України, Росія використала близько 80% своїх сучасних ракет, заявив представник Головного управління розвідки міноборони України Вадим Скібіцький у коментарі журналу Economist.

За інформацією розвідки, у Кремля залишилося 120 “Іскандерів” та 40 “Кинджалів”. Саме тому РФ вирішила придбати у Ірану балістичні ракети Fateh-110 та Zolfaghar.

ГУР каже, що Кремль планує переправити ці ракети повітрям в анексований Крим і морем у район Каспію.

За словами Скибицького, Україна поки що не має ефективного захисту від цього типу ракет, оскільки вони мають вищу швидкість, ніж російські крилаті ракети або безпілотники.

Раніше експерти припускали, що використання росіянами ракет класу “земля-повітря” для поразки наземних цілей є ознакою нестачі відповідних боєприпасів.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що до початку повномасштабної війни Росія мала 900 “Іскандерів”, 500 ракет типу “Калібр” морського базування та 444 крилаті ракети типу Х-101 та Х-555. Тепер їх залишилося значно менше і подальше їх використання подібними темпами здатне значно послабити обороноздатність Росії інших напрямах .