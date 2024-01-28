Росія продовжує застосовувати ДРГ, найбільше – на Сумщині

Росія продовжує застосовувати диверсійно-розвідувальні групи, найбільше – на Сумщині, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

«На жаль, ситуація досить непроста. В першу чергу через обстріли, яких Росія щоденно продовжує завдавати по території України. Загалом, якщо говорити про обстріли, лише з початку цього місяця, нашими прикордонними нарядами зафіксовано більше 1800 обстрілів, які Росія здійснила по території Чернігівської, Харківської та Сумської областей. Найбільше припадає по Харківській області», – розповів він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, окрім обстрілів, на північному кордоні фіксуються ДРГ – найбільше спроб є на Сумському напрямку, але також є активність й у Харківській області, найменш активні за останній період ДРГ у Чернігівській області.

«Ворожі ДРГ – це загроза не лише для Сил оборони, але й для мирних жителів. Вчора ворожа ДРГ біля кордону на Сумщині практично розстріляла автомобіль, в якому їхали цивільні люди. Вони загинули, на жаль», – додав Демченко.