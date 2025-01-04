Росія атакує стратегічне місто Покровськ з метою перерізати шляхи постачання – Reuters

Російські війська продовжують наступати на Покровськ, намагаючись обійти його з півдня і відрізати шляхи постачання українських військ. Про це заявили українські військові, передає Reuters.

Захоплення автомобільного та залізничного вузла на сході Донецької області може створити серйозні труднощі для української армії на східному фронті, а також дозволить Росії посилити і просунути свою лінію фронту на захід.

«Найгарячішим залишається Покровський напрямок, де росіяни здійснили 34 обстріли (за останні 24 години) і намагалися прорвати нашу оборону на південь від Покровська», – повідомив Віктор Трегубов, речник оперативно-тактичного угруповання “Хортиця”, в телеефірі.

У місті, де знаходиться шахта, яка є єдиним постачальником коксівного вугілля для колись гігантської сталеливарної промисловості України, довоєнне населення становило близько 60 000 осіб. За оцінками України, близько 11 000 з них залишилися в місті.

За словами Трегубова, російські війська намагаються заблокувати шляхи постачання, відправляючи невеликі групи солдатів до населених пунктів на південь від Покровська.

«Вони (росіяни) не йдуть безпосередньо в місто, тому що це означає важкі міські бої. Тому вони спочатку намагаються обійти місто і перервати логістичні ланцюги», – сказав Трегубов.

За його словами, Сили оборони використовують безпілотники та високоточну зброю, щоб не дати російським військам досягти своїх цілей.