Політика

Росія атакує стратегічне місто Покровськ з метою перерізати шляхи постачання – Reuters
4 Січня 2025 13:46
читать на русском →
покровськ
Вид на зруйнований міст у місті Покровськ, 19 грудня 2024 року / Фото Reuters

Російські війська продовжують наступати на Покровськ, намагаючись обійти його з півдня і відрізати шляхи постачання українських військ. Про це заявили українські військові, передає Reuters.

Захоплення автомобільного та залізничного вузла на сході Донецької області може створити серйозні труднощі для української армії на східному фронті, а також дозволить Росії посилити і просунути свою лінію фронту на захід.

«Найгарячішим залишається Покровський напрямок, де росіяни здійснили 34 обстріли (за останні 24 години) і намагалися прорвати нашу оборону на південь від Покровська», – повідомив Віктор Трегубов, речник оперативно-тактичного угруповання “Хортиця”, в телеефірі.

У місті, де знаходиться шахта, яка є єдиним постачальником коксівного вугілля для колись гігантської сталеливарної промисловості України, довоєнне населення становило близько 60 000 осіб. За оцінками України, близько 11 000 з них залишилися в місті.

За словами Трегубова, російські війська намагаються заблокувати шляхи постачання, відправляючи невеликі групи солдатів до населених пунктів на південь від Покровська.

«Вони (росіяни) не йдуть безпосередньо в місто, тому що це означає важкі міські бої. Тому вони спочатку намагаються обійти місто і перервати логістичні ланцюги», – сказав Трегубов.

За його словами, Сили оборони використовують безпілотники та високоточну зброю, щоб не дати російським військам досягти своїх цілей.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
4 Січня 2025 16:16

На Сумщині ворог атакував житловий будинок: триває аварійно-рятувальна операція
4 Січня 2025 15:10

Юрій Бутусов звинуватив Мінстратегпром у постачанні на фронт бракованих мін
4 Січня 2025 14:36

Інформація про автоштрафи за відсутність ОСЦПВ не відповідає дійсності – поліція
4 Січня 2025 13:18

У Ленінградській області безпілотники намагалися атакувати найбільший порт Росії
4 Січня 2025 12:47

Окупанти просуваються до Покровська, незважаючи на колосальні втрати: захоплено ще три селища
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
усі думки