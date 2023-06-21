Політика

Російські війська ведуть масштабний наступ на Лиманському напрямку – Маляр

21 Червня 2023 11:39
149
читать на русском →
маляр, контрнаступ

Сили оборони України продовжують ведення наступальних дій на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Протягом минулої доби мали частковий успіх, закріплювались на досягнутих рубежах та вирівнювали лінію фронту.

Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

“На сході наші оборонці продовжують стримувати масштабний наступ російських військ на Лиманському та Бахмутському напрямках. Особливо важкі бої тривають на Лиманському напрямку в районах Ямполівка та Серебрянське лісництво Донецької області. На напрямку Білогорівка – Шипилівка, наші війська вели наступальні дії, мали частковий успіх. Зараз закріплюються на досягнутих рубежах”, – написала вона у Telegram.

За словами Маляр, схід України залишається основним напрямком наступу противника. Мета – вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

Вона також додала, що поблизу Бахмута ситуація незмінна, щодня відбуваються по декілька бойових зіткнень, лінія стабільна.

“Загалом на сході наші війська міцно тримають позиції, відбиваючи постійні ворожі атаки та завдаючи окупанту максимальних втрат”, – підсумувала Маляр.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
21 Червня 2023 14:13
35

Зеленський визнав, що контрнаступ йде повільніше, ніж хотілося б
21 Червня 2023 14:31
20

НБУ зобовʼязав банки та обмінники приймати всі банкноти іноземної валюти без обмежень
21 Червня 2023 14:01
14

Джамала зібрала 2 млн гривень для України в ході свого туру США та Канадою
21 Червня 2023 13:26
20

ЄС покриватиме 45% потреб України у фінансуванні до 2027 року
21 Червня 2023 12:18
86

Через аварію у Харкові без газу залишились майже 13 тисяч споживачів
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

И Шойгу боится потери Крыма
Александр КИРШ

Бабушки с планеты Украина, или Почему мы непобедимы
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Коронавирус. Прощай пандемия, привет эндемия!
Александр КИРШ

Реальное соотношение погибшихсо стороны Украины и мордора
Юрій ЛУЦЕНКО

Припиніть!
Александр КИРШ

Из Америки написали, что я — российский агент
усі думки