Суспільство

Російське Міноборони повідомило про обстріл Білгородської та Калузької областей

15 Березня 2024 09:42
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обстріл, рф, Бєлгород
Ілюстративне фото / Reuters

Міноборони РФ звинуватило Україну в атаці безпілотників “Градів” та РСЗВ Vampire по Білгородській та Калузькій областях. Там нібито працювала російська ППО.

Про це пише міноборони РФ.

“Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку по об’єктах на території Російської Федерації із застосуванням БПЛА літакового типу та реактивної системи залпового вогню БМ-21 “Град”, – йдеться у повідомленні.

За повідомленнями, російська ППО нібито перехопила та знищила 5 безпілотників та 2 реактивні снаряди над територіями Білгородської та Калузької областей.

Вже пізніше росіяни звинуватили Україну в атаці на Білгородщину. За даними російського міноборони, по регіоні нібито застосовувалися реактивні системи залпового вогню RM-70 “Вампір”. Губернатор Білгородської області Вячеслав Гладков повідомив, що у місті постраждали 2 людини. Також, у Білгороді та області є пошкодження багатоповерхівок, автівок та торгівельних центрів.


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