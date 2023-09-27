Суспільство

РФ знову перекидає “вагнерівців” на схід України

27 Вересня 2023 14:42
читать на русском →
війна, вагнер

У Східному угрупованні військ ЗСУ підтвердили, що Росія знову перекидає на схід України колишніх учасників російської ПВК «Вагнер», які були в Білорусі. Їм поставили завдання відновити втрачені позиції на Донеччині та Луганщині.

Про це в коментарі hromadske розповів керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

«Ми підтверджуємо інформацію про перебування [на сході України] підрозділів колишніх учасників ПВК “Вагнер”, зокрема йдеться про військовослужбовців, які були раніше в Білорусі», — сказав він.

За словами речника, табори «вагнерівців» розформовують, представники ПВК переукладають контракти з Міністерством оборони РФ і йдуть в різні структурні підрозділи окупаційної армії.

«Йдуть на різні посади: хтось інструктором, хтось звичайним воїном. Тобто вони розпорошені по різних підрозділах і беруть участь у боях на сході України», — зазначив Євлаш.

Він наголосив, що завданням «вагнерівців» є відновити втрачені позиції та продовжувати наступ, оскільки росія не відмовилась від своїх намірів повністю окупувати Луганську і Донецьку області.

У коментарі «РБК-Україна» Євлаш уточнив, що йдеться про залишки цього формування — близько 500 солдатів. Тому, за його словами, суттєвої загрози, як раніше, «вагнерівці» нести не будуть.

Перед цим CNN з посиланням на неназваного українського військового писала, що ПВК «Вагнер» повернулася під Бахмут. За словами оператора дронів, вони «швидко змінили командирів» і повернулися до бою. Також про це писали російські військкори.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
27 Вересня 2023 15:37

Cенат США схвалив проєкт фінансування, який допоможе уникнути “шатдауну”. У ньому – $6 млрд для України
27 Вересня 2023 15:48

Правоохоронці викрили “на гарячому” суддю з Броварів
27 Вересня 2023 14:42

РФ знову перекидає “вагнерівців” на схід України
27 Вересня 2023 13:55

Росіяни засудили до 22 років позбавлення волі мінометника з “Азова”
27 Вересня 2023 13:20

Проти мера Львова відкрито справу у ДБР
Останні новини
усі новини

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

На війні чи ні?
Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
Павло КАЗАРІН

Тил забув про війну
Віталій ПОРТНИКОВ

Діалог з Україною
Ігор ЧЕРНЯК

Прикольний чувак… був… застрелився…
Олександр СОЛОНЬКО

Рейтинги не допоможуть якщо не буде країни
усі думки