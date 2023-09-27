РФ знову перекидає “вагнерівців” на схід України

У Східному угрупованні військ ЗСУ підтвердили, що Росія знову перекидає на схід України колишніх учасників російської ПВК «Вагнер», які були в Білорусі. Їм поставили завдання відновити втрачені позиції на Донеччині та Луганщині.

Про це в коментарі hromadske розповів керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

«Ми підтверджуємо інформацію про перебування [на сході України] підрозділів колишніх учасників ПВК “Вагнер”, зокрема йдеться про військовослужбовців, які були раніше в Білорусі», — сказав він.

За словами речника, табори «вагнерівців» розформовують, представники ПВК переукладають контракти з Міністерством оборони РФ і йдуть в різні структурні підрозділи окупаційної армії.

«Йдуть на різні посади: хтось інструктором, хтось звичайним воїном. Тобто вони розпорошені по різних підрозділах і беруть участь у боях на сході України», — зазначив Євлаш.

Він наголосив, що завданням «вагнерівців» є відновити втрачені позиції та продовжувати наступ, оскільки росія не відмовилась від своїх намірів повністю окупувати Луганську і Донецьку області.

У коментарі «РБК-Україна» Євлаш уточнив, що йдеться про залишки цього формування — близько 500 солдатів. Тому, за його словами, суттєвої загрози, як раніше, «вагнерівці» нести не будуть.

Перед цим CNN з посиланням на неназваного українського військового писала, що ПВК «Вагнер» повернулася під Бахмут. За словами оператора дронів, вони «швидко змінили командирів» і повернулися до бою. Також про це писали російські військкори.