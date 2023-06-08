Кримінал

РФ прийшла до Міжнародного суду ООН зі звинуваченнями проти України у підриві ГЕС

8 Червня 2023 13:45
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оон, каховка

Сьогодні російські представники виступили у Міжнародному суді ООН із звинуваченнями на адресу України у руйнуванні Каховської греблі масованими артилерійськими обстрілами.

Раніше такі ж звинувачення були зроблені Росією у Міжнародному кримінальному суді (МКС) у Гаазі.

“Київський режим не тільки завдав масованих артилерійських ударів по греблі в ніч на 6 червня, а й навмисно підняв рівень води в Каховському водосховищі до критичної позначки”, – заявив у МКС російський дипломат Олександр Шульгін.

Україна звинувачує у підриві ГЕС Москву.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що таку потужну споруду неможливо зруйнувати артилерією ззовні, для руйнування такого масштабу підрив мав здійснити зсередини.

Міжнародний суд – один із шести головних органів Організації Об’єднаних Націй, затверджений статутом ООН.


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