Суспільство

РФ перекинула у Курську область 5 тисяч військових – ISW
19 Серпня 2024 11:36
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зсу, рф
Ілюстративне фото / Reuters

Через операцію ЗСУ у Курській області РФ змушена передислоковувати туди сили з інших ділянок фронту.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

«Російські війська перекинули додаткові сили до Курської області з першого тижня українського вторгнення і, ймовірно, передислокували у регіон загалом понад 5000 військовослужбовців», – вважають аналітики.

Зокрема, видання WSJ писало, що у Курській області було помічено бригаду «П’ятнашка» з «ДНР» та інші менші російські нерегулярні підрозділи з Донецької області, а також підрозділи 200-ї мотострілецької бригади, яка протягом останніх місяців воювала поблизу Часового Яру на Донеччині.

Окрім цього, батальйон «Тигр» 155-ї окремої морської піхотної бригади (Тихоокеанський флот) 17 серпня заявив про розгортання своїх підрозділів у Курській області. Станом на 31 липня цей батальйон діяв поблизу Вовчанська Харківської області.

В ISW зазначають, що українська операція у Курській області продовжує змушувати Росію передислоковувати свої війська з інших ділянок фронту, і, ймовірно, наступні етапи бойових дій на території РФ вимагатимуть збільшення кількості особового складу та матеріальних засобів у цьому регіоні.

На думку аналітиків, російські війська, ймовірно, «розпочнуть скоординований контрнаступ, щоб повернути території в Курській області, захоплені українськими військами». Кількість живої сили і техніки, яку Росія муситиме задіяти в Курській області, залежатиме від того, наскільки рішуче українські війська захищатимуть зайняті позиції на території РФ, зазначають в ISW.


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