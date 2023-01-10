Резніков анонсував військову допомогу від Канади

Міністр оборони України Олексій Резніков обговорив із канадською колегою Анітою Ананд майбутні новини з Канади, які значно посилять обороноздатність України.

“Сьогодні була дуже продуктивна розмова з моїм близьким другом Анітою Ананд. Обговорили дуже хороші майбутні новини з Канади, які значно посилять нашу обороноздатність. Із нетерпінням чекаємо на офіційне оголошення. Дякую Канаді за підтримку України”, – написав він у твіттері.

Today had a very productive conversation with my close friend 🇨🇦 @AnitaAnandMP. Discussed very good upcoming news from 🇨🇦 that will considerably reinforce our defence capabilities. Eagerly awaiting an official announcement.

Thank 🇨🇦 for standing by 🇺🇦 pic.twitter.com/SyM75cagE7 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 10, 2023