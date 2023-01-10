Політика

Резніков анонсував військову допомогу від Канади

10 Січня 2023 21:07
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Міністр оборони України Олексій Резніков обговорив із канадською колегою Анітою Ананд майбутні новини з Канади, які значно посилять обороноздатність України.

“Сьогодні була дуже продуктивна розмова з моїм близьким другом Анітою Ананд. Обговорили дуже хороші майбутні новини з Канади, які значно посилять нашу обороноздатність. Із нетерпінням чекаємо на офіційне оголошення. Дякую Канаді за підтримку України”, – написав він у твіттері.


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