Reuters: За заспокійливими словами дехто бачить, як Трамп відходить від України

Коментарі Дональда Трампа на підтримку прагнення Києва повернути всі свої території викликали змішані реакції: полегшення й водночас підозри, що президент США готовий більше покластися на Європу в підтримці України, пише Reuters.

Виступ Трампа у Truth Social став різким і значним риторичним розворотом для лідера США, який раніше підштовхував Україну до поступок територією заради завершення війни і лише минулого місяця приймав Володимира Путіна на Алясці. Водночас незрозуміло, чи підкріпить він ці заяви зміною американської політики — неоднозначність, яка може залишити на Європі більшу частину забезпечення потреб України зброєю та фінансуванням на тлі скорочення ролі Вашингтона. «Думаю, люди підбадьорилися, бо це свідчить, що його розуміння конфлікту змінилося», — сказав Reuters Ніл Мелвін, директор напряму міжнародної безпеки RUSI, коментуючи слова Трампа. «Він визнав, що конфлікт складніший, і, очевидно, розчарований Путіним, тож це, мабуть, успіх української та європейської дипломатії, що це пояснення дійшло». Водночас, за словами Мелвіна, Трамп зберігає стратегічну неоднозначність, підбадьорюючи Україну без зобов’язань щодо підтримки США: «Наратив змінився, але, схоже, він і далі віддаляє США від лідерства у цьому конфлікті, постійно перекладаючи його на Європу».

Європі буде непросто посилити зусилля. Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль привітав заяви Трампа, але зазначив, що Європі час підвищувати самостійність. «Ми маємо стати сувереннішими», — сказав він у ефірі німецького радіо Deutschlandfunk. «Можемо зробити набагато більше; не всі європейські держави виконали те, що пообіцяли Україні. Треба подивитися, які ще фінансові та військові опції ми маємо», — додавши, що посилення безпеки Європі буде нелегким. Двоє посадовців на умовах анонімності також застерегли, що Трамп може давати сигнал: тепер допомога Україні — це справа Європи. «Здається, він прощається, чи не так? Але завтра це може змінитися. У будь-якому разі карти для нас очевидні. Ми знаємо, що маємо робити», — сказав один західноєвропейський чиновник. Старший східноєвропейський дипломат зазначив, що коментарі Трампа щодо України покликані показати, «що він починає відходити, надсилаючи меседж: це питання Європи». На тлі заяв Трампа в середу зранку зросли європейські оборонні акції, тоді як міжнародні облігації України подешевшали. «Коментарі Дональда Трампа щодо війни в Україні суперечливі», — сказав Йозеф Яннінг, старший науковий співробітник Німецької ради з міжнародних відносин. «На мій погляд, це лише розмови. Як я бачу, від часу зустрічі на Алясці Трамп відходить від свого залучення і завершує цю війну».

Реклама

Реклама

Ще до повернення в Білий дім у січні Трамп хизувався, що здатен завершити війну за 24 години, якщо його переоберуть. Після невдалої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті в лютому європейські лідери докладали зусиль, аби залучити Трампа на свій бік і переконати його, що всю відповідальність за війну несе Москва, яка розпочала повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року. США давно є найбільшим окремим партнером і постачальником зброї для України, однак із початку каденції Трампа Вашингтон наполягає, щоб Європа взяла на себе значно більшу частку власної оборони — і певною мірою це вже сталося. Європейські члени НАТО підвищили оборонні видатки та забезпечили Україну системами ППО в межах нової схеми, яка передбачає надання Києву озброєння з американських складів за кошти країн НАТО. Попри ці зусилля, Мелвін вважає, що риторика Трампа може знову змінитися: «Ми завжди за один дзвінок до Путіна від чергового розвороту — і саме тому, на мою думку, перші вісім місяців підірвали довіру Європи до підходу адміністрації Трампа, і це довіри не відновлює».