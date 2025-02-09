Reuters: Україна зберігає на високому рівні імпорт газу

Україна збереже імпорт газу на рівні 16,3 млн куб. м у неділю, свідчать дані оператора державної газотранспортної системи.

Згідно з цими даними, Україна імпортує 7,1 млн куб. м газу з Угорщини, 7,3 млн куб. м зі Словаччини та 1,8 млн куб. м з Польщі, передає Reuters.

Україна почала різко збільшувати імпорт газу минулого тижня після серії російських ракетних ударів, завданих останніми місяцями по об’єктах українського газового сектора.

У січні Росія випустила десятки ракет і безпілотників по Львівській області України, де розташовані газові сховища, і по Харківській області, головному району видобутку газу.

Україна може зберігати в сховищах близько 30 мільярдів кубометрів газу, але країна перестала повідомляти про обсяги газу в сховищах, які стали об’єктом регулярних російських ракетних ударів з моменту повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Як падіння видобутку газу, так і труднощі з вилученням палива з підземних сховищ можуть змусити Київ збільшити обсяги імпорту.

Минулого тижня міністр енергетики України Герман Галущенко заявив агентству «Інтерфакс Україна», що в поточному опалювальному сезоні країні може знадобитися імпортувати близько мільярда кубометрів газу.

Колишній глава транзитного оператора Сергій Макогон заявив минулого місяця, що поточне добове споживання газу в Україні становить близько 110 млн куб. м і покривається за рахунок 52 млн куб. м видобутку і 58 млн куб. м зі сховищ.