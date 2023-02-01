Політика

Reuters: У новий пакет допомоги Україні увійдуть ракети з дальністю 150 км

1 Лютого 2023 07:32
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зброя

Сполучені Штати готують пакет військової допомоги Україні на суму 2,2 мільярда доларів, до якого, як очікується, вперше будуть включені ракети більшої дальності, а також інші боєприпаси та озброєння, повідомили агентству Reuters два джерела в адміністрації Джо Байдена.

Очікується, що оголошення про новий пакет допомоги у сфері безпеки буде зроблено на цьому тижні, заявили офіційні особи. Також очікується, що до пакету увійдуть допоміжне обладнання для ЗРК «Петріот», високоточні боєприпаси та протитанкові ракети «Джавелін», додали джерела.

За даними одного з джерел, постачання, можливо, буде на 1,725 млрд доларів профінансовано з фонду, відомого як Ініціатива сприяння безпеці України (USAI), який дозволяє адміністрації Байдена замовляти нове озброєння у виробників, а не вилучати його з запасів Пентагону.

Ці кошти підуть придбання нового виду озброєнь – бомби малого діаметра наземного базування (GLSDB), дальність дії якої становить 150 км. При цьому Вашингтон не задовольнив прохання Києва про постачання ракет ATACMS із дальністю 297 км.

Велика дальність GLSDB може дозволити Україні вражати важливі військові цілі, які зараз перебувають поза досяжністю, та допоможе ЗСУ у продовженні контратак, одночасно ускладнюючи дії росіянам у їхньому власному тилу.

Reuters ще в листопаді повідомило про пропозицію компанії Boeing – виробника GLSDB – поставити це озброєння Україні.

GLSDB спільно виробляється корпорацією Boeing та шведською компанією SAAB. Система складається з бомби малого діаметра GBU-39 (SDB) із ракетним двигуном M26.

В описі системи, опублікованому на сайті SAAB, GLSDB управляється за допомогою глобальної системи GPS навігації, здатна усувати деякі електронні перешкоди, може використовуватися в будь-яких погодних умовах та проти броньованих транспортних засобів.

Боєголовка GBU-39 оснащена невеликими крилами, які дозволяють їй планувати більше 100 км при скиданні з літака і вражати цілі діаметром до 1 метра.

Крім фонду USAI, допомога на суму понад 400 млн доларів надійде із коштів, які президент може задіяти у разі виникнення загроз національній безпеці США. На ці кошти будуть придбані бронетранспортери із захистом від мін та нападів із засідок (MRAP), керовані реактивні системи залпового вогню GMLRS та боєприпаси.


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