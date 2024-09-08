Політика

Reuters: Шольц закликає до нових зусиль для досягнення миру в Україні
8 Вересня 2024 17:50
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Франкфурті-на-Майні, 6 вересня 2024 року / Фото ОПУ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав до відновлення зусиль зі встановлення миру в Україні, додавши, що під час нещодавніх перемовин він і президент України Володимир Зеленський погодилися з необхідністю проведення нової мирної конференції за участю Росії, передає Reuters.

«Я вважаю, що зараз саме час обговорити, як вийти зі стану війни, до того ж швидшими темпами», – сказав Шольц у телеінтерв’ю телекомпанії ZDF.

Шольц перебуває під тиском після того, як усі три партії його лівоцентристської коаліції зазнали болючих поразок на двох регіональних земельних виборах тиждень тому, в той час як групи, що виступають за поліпшення відносин з Москвою, отримали більше голосів.

Націоналістична партія «Альтернатива для Німеччини» (AfD) і нова антиістеблішментська партія BSW, яка виступає проти військової підтримки України в боротьбі з російським вторгненням, набрали рекордну кількість голосів.

У липні Зеленський заявив, що має намір у листопаді підготувати план, який дасть змогу Києву провести другий міжнародний саміт із питань миру в Україні, і що в ньому мають узяти участь представники Росії.

У червні Україна прийняла делегації з 92 країн на першому саміті у Швейцарії, щоб просунути свій проєкт миру.

Росію, яка почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, не було запрошено на цей захід, вона відкинула його як такий, що не має сенсу.


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