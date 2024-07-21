Reuters: що призвело до дефіциту снарядів в України

Українська армія, як і раніше, незважаючи на поставки із Заходу, відчуває дефіцит боєприпасів, особливо артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів. Причиною цього, як стверджує у своєму розслідуванні агентство Reuters, багато в чому стали помилки і прорахунки військових США та інших країн НАТО, допущені головним чином у роки, що передували повномасштабному російському вторгненню в Україну 2022 року.

Як стверджується в розслідуванні, неухвалені в період з 2014 до 2022 року рішення, які дали б змогу різко наростити виробництво снарядів за потреби, зіграли набагато важливішу роль у створенні ситуації снарядного “голоду”, ніж кілька місяців затримки зі схваленням Конгресом США військової допомоги Україні на початку нинішнього року.

Агентство цитує безліч представників США, НАТО й України, а також документи, що перебувають у відкритому доступі, і доходить висновку, що до середини 2010-х років виробництво снарядів упало настільки, що США цілих півтора року не могли придбати нових снарядів для своїх арсеналів. А 2021 року через виявлені дефекти виробництво снарядів скоротилося наполовину. У документах ідеться також про залежність від Китаю та Індії під час виробництва тринітротолуолу для снарядів і про застаріле обладнання на військових заводах.

Зараз, як стверджується, у США виробляють близько 36 тисяч снарядів калібру 155 міліметрів на місяць. Експерти та військові вважають це недостатнім.

Якщо 2023 року Україна отримала від союзників приблизно 2 мільйони снарядів, що давало їй змогу за день наносити до 10 тисяч артилерійських пострілів, то 2024 року, ймовірно, поставки впадуть наполовину. Це вже позначається на полі бою, стверджується в розслідуванні.

Водночас наголошується, що в Європі виробництво снарядів зараз зростає швидшими темпами, ніж у США, де, вочевидь, до кінця майбутнього року не вдасться досягти поставленої мети – виробляти 100 тисяч снарядів на місяць.